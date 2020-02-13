مجلس الشعب السورى يقر بالجريمة التركية لإبادة الأرمن

أقر مجلس الشعب السوري، الخميس، بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن التي ارتكبت في تركيا، وفقًا لفضائية سكاي نيوز عربية.وجاء في نص القرار أن مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية في جلسته المنعقدة الخميس، يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين، كما يدين أى محاولة من أي جهة كانت لإنكار هذه الجريمة وتحريف الحقيقة التاريخية حولها ويؤكد أن هذه الجريمة هي من أقسى الجرائم ضد الإنسانية وأفظعها.وأضاف المجلس- حسب وكالة سانا: إن المجلس إذ يعبر عن تعاطفه الكامل مع الشعب الأرمني الصديق يقر أن الأرمن والسريان والآشوريين وغيرهم كانوا ضحية عمليات تصفية عرقية ممنهجة ومجازر جماعية على يد العثمانيين في تلك الفترة، ويدعو برلمانات العالم والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره لإقرارها وإدانتها.