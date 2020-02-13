رئيس حكومة كردستان يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ

توجه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، والذي ستنطلق أعماله في 14 – 16 من الشهر الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية.وقال مكتب البارزاني، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز": إنه من المقرر أن يلتقي رئيس حكومة كردستان، مع العديد من كبار المسئولين المشاركين من شتى الدول في الدورة الـ56 للمؤتمر الأمني العالمي، كما سيناقش- على هامش المؤتمر- مع صناع القرار العالميين الأزمات الراهنة في المنطقة والتحديات الأمنية المستقبلية وملفات أخرى ذات صلة.وأضاف البيان، أن البارزاني سيناقش مع المسئولين العالميين التهديدات الإرهابية المستمرة لتنظيم "داعش"، والتي تتطلب تنسيقا أكبر من قبل المجتمع الدولي لمجابهتها.