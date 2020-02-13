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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جميلات 80 دولة يتنافسن على ملكة جمال الكون بـ«أيكوتيل دهب»

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:54 م
أيكوتيل دهب
أيكوتيل دهب
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يستضيف فندق "أيكوتيل دهب" يوم ٢٦ مارس المقبل، في حدث عالمي غير مسبوق، 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم يشاركن بمسابقة ملكة جمال الكون، والتي تعد من أهم المسابقات العالمية في هذا المجال.

وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف، عضو مجلس إدارة الفندق، بأن استضافة ملكات جمال الكون في فندق أيكوتيل دهب لتنطلق من خلاله فعاليات ذلك الحدث العالمي، وتعد بمثابة رسالة قوية موجهة للعالم أجمع بأن مصر على خارطة السياحة وفي مصاف الدول الأولى.

وأشارت إلى أن تنظيم هذه المسابقة على أرض مصر يقدم صورة إيجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح.

وأضافت أن حفل مسابقة ملكات الجمال يتابعه الملايين على مستوى دول العالم، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بفندق أيكوتيل دهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب.

وتستمر المسابقة لمدة 3 أيام حيث يُقام الحفل الختامي وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم ٢٩ الشهر المقبل وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

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