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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخشت» و«علام» يناقشان قضايا التجديد وسبل التعاون العلمى

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:52 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
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- الخشت: القرآن والسنة ليسا تراثًا

علام: لا بد من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الخميس، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية في مجال البحث العلمي.

وتبادل الدكتور الخشت مع مفتي الجمهورية مناقشة عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها قضية التجديد، إذ تم التأكيد على ضرورة تغير الفتوى بتغير ظروف العصر وتغير الزمان والمكان.

وأشار الدكتور الخشت إلى أن الفتوى لا بد أن تتماشى مع العادات والأعراف والأحوال، خصوصًا أن هذه الأمور تتغير من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر، مشددًا على أن ما تم توارثه من الفقهاء اجتهاد مقيد بزمانه ومكانه.

وقال مفتي الديار المصرية إن تجديد الخطاب الديني ضرورة قصوى، ولا بد من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وفي الوقت نفسه هناك معايير وضوابط عند الافتاء الشرعى عبر وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة.

من جهة أخرى أثنى الدكتور الخشت، على مقالات مفتي الجمهورية حول منهجية إدارة الخلاف الفقهي، إذ أشار الدكتور شوقي علام إلى أن القواعد المنظمة لإدارة الخلاف الفقهي والتي أقرها الفقهاء تؤكد على حسن الظن بالآخر والحوار والأدب مع المخالف وعدم الإنكار على المخالف أي عدم معاتبته على رأيه أو نهيه عن العمل بهذا الرأي أو الطعن على الرأي لمجرد أنه مخالف.

وأكد الدكتور الخشت أن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري في القلب منه تطوير العقل الديني، مشددًا على أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديميين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد.

وأضاف أن القرآن والسنة ليسا تراثًا، بل فوق التراث، ولكن التراث ھو ما أنتجه علماء التفسیر والفقهاء وعلماء الجرح والتعديل وشراح الحدیث وغيرهم من العلماء في كل المجالات، علاوة على العادات والتقاليد ومنتجات الثقافات الأخرى.

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