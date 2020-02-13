ضبط أدوية جنسية ومخدرة فى مخزن غير مرخص ببنى سويف

ضبطت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الخميس، أدوية جنسية مستوردة ومهربة ممنوع تداولها بالسوق المصرية، وأخرى منتهية الصلاحية، وأدوية مخصصة للتأمين الصحي، وكذلك ضبط شخص يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، خلال حملة شنتها إدارة الصيدلة على عدد من صيدليات مركز بني سويف.وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتورة دعاء رمضان، مدير إدارة الصيدلة ببني سويف، والدكتور عبدالرحمن صابر، مدير التفتيش بتكثيف الحملات من فريق التفتيش الصيدلي للتفتيش على بعض المؤسسات الصيدلية بقرى مركز بني سويف، وذلك في إطار خطة المديرية لضبط الرقابة على الخدمات الطبية والدوائية المقدمة لمواطني المحافظة.استهدفت المديرية، عددًا من الصيدليات بمركز بني سويف، بحملة ضمت، كلًا من: الأطباء عمرو عبداللطيف، جورج إسكندر، مصطفي محمد عبد العظيم مفتشي الصيدلة بالمديرية، أسفرت عن ضبط أدوية مخدرة، وأدوية جنسية مستوردة مهربة ممنوع تداولها بالسوق المصرية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وأخرى أدوية منتهية الصلاحية والاتجار في أدوية خاصة بالمستشفيات، وضبط أحد الأشخاص يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم تحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.كما استهدفت المديرية، عددًا من الصيدليات في مركز ببا، بحملة ضمت كلًا من الأطباء عمرو عبداللطيف، عامر الريدي، جورج إسكندر، مصطفى محمد عبد العظيم، أيمن الجارحي، مفتشي الصيدلة بالمديرية، أسفرت عن ضبط شقة تُدار كمخزن للأدوية البشرية بدون ترخيص، ويقوم على إدارتها شخص غير صيدلي ويزاول العمل ويدير المخزن بدون ترخيص من وزارة الصحة، وعُثر بداخلها على كميات كبيرة من الأدوية ووجود شخص غير صيدلى وتم ضبط الواقعة وتحرير محضر وتحريز المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.