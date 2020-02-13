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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد جمال يفاجئ حبيبته بكليب «كل سنة وانت طيب»

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:50 م
أحمد جمال
أحمد جمال
دعاء عبد المقصود
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تطرح اليوم شركة "مزيكا" على "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية أحدث فيديو كليب للنجم أحمد جمال بمناسبة عيد الحب، والذي يحمل اسم "كل سنة وانت طيب"، كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس.

وصرح على عبدالفتاح، المستشار الإعلامي لشركة "مزيكا" بأن تصوير الكليب تم في العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين ودارت الفكرة في إطار رومانسي ملائم تمامًا مع الأغنية، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التي تكون سببًا في تعطيله، فيسابق الزمن في تنفيذ هذه المفاجأة، والتي تظهر مع نهاية أحداث الكليب.

وأشار الفنان أحمد جمال إلى موقف طريف حدث أثناء التصوير قائلًا: "اشترينا سلة كبيرة جدًا مليانة ورد أحمر واشتريناها مخصوص للتصوير عشان أهديها لحبيبتي فى الكليب.. لكن اللي حصل إن طول وقت التصوير الناس اللي ماشيه بالشارع بتيجي تشتري مني وتسألني بكام الوردة فكروني ببيع! ولكن بعد كده بيضحكوا لما بيقربوا وبيكتشفوا إن أنا أحمد جمال وإن ده تصوير كليب".

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