وفد كبار علماء الأوقاف وحفظة القرآن منبهرين بالمتحف المصرى

استقبلت منطقة آثار القلعة والمتحف المصري بالتحرير، وفدا من كبار علماء هيئة الأوقاف المصرية وطلاب بعثة حفظة القران الكريم من جميع أنحاء العالم، علي هامش تواجدهم في مصر لحضور المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم السابعة والعشرين بوزارة الأوقاف.بدأت الزيارة بجولة داخل قلعة صلاح الدين، وكان في استقبالهم السيد محمد عبدالله مدير عام مناطق القلعة، والذي علق على الزيارة بقوله إن الوفد والطلبة أعربوا عن مدى إعجابهم بالعمارة والحضارة الإسلامية، وسعادتهم الغامرة بزيارة جامع محمد علي الذي يعد من أهم المساجد في مصر، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.واستكمل الوفد زيارة معالم القاهرة بزيارة المتحف المصري، واصطحبهم خلال الجولة، أحمد سمير أمين المتحف، وبدأت الجولة باستعراض وشرح تماثيل ملوك مصر القديمة خاصة الملك رمسيس الثاني بمدخل المتحف، ومجموعة توت عنخ آمون والقاعات الخاصة بالقطع الأثرية التي تعبر عن الحياة اليومية في مصر القديمة وقاعة مومياوات الحيوانات وقاعة المومياوات الملكية.وانتهت الجولة بزيارة تمثال للملك أمنحوتب الثالث وزوجته الملكة "تي" الشهيران بالطابق الأرضي، وعبر الوفد عن مدى انبهارهم بالتماثيل الملكية الضخمة والحضارة المصرية العريقة، حيث حرصوا على التقاط صورة جماعية تذكارية بالمتحف أيضا.