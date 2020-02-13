ندوة لـ«التغذية بمراحل الطفولة» بجمعية الشبان المسيحية

أقيمت ندوة توعوية بعنوان "الغذاء والتغذية ومراحل الطفولة"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية - الجايكا لتحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة فى مصر، بجمعية الشبان المسيحية بوسط الإسكندرية، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي.حاضر فى الندوة الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، وتناول اللقاء الأسس السليمة لصحة أطفالنا، وأكد أن كل يوم تولد بداخل جسم الإنسان خلايا سرطانية، وجهاز المناعة هو من يحارب تلك الخلايا، والفرق بين من أصابه مرض السرطان أو من لم يصبه قوة المناعة.وأضاف أن كثيرًا منا يهلك المناعة من خلال تناول الأطعمة التى تحتوي على المواد الحافظة، ومحسنات الطعم، كما أن الأجهزة الإلكترونية لديها عامل أيضًا، والملابس الصناعية التى تكون كهرباء أستاتيكية بداخل الجسم.وأشار إلى أن المرأة في جميع دول العالم هى أساس العائلة، فهي لها مكانة خاصة، وهى التي تحافظ على جميع أفراد العائلة، لذا يجب أن تحافظ على صحتها وصحة من حولها، لذلك فمعظم برامج التنمية توجه للمرأة، فلا بد للمرأة أن تتعلم الحياة، فهي تمثل نصف المجتمع عددًا، لكنها تمثله جميعه حياتيًا.جاء ذلك هذا فى ظل ما يقوم به البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة من تطوير الحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية بالإسكندرية، والتى تتضمن تطوير البنية التحتية للحضانات وتدريب المسيرات والإدارة التنفيذية.