رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول ضحايا عيد الحب.. أب يقتل ابنته بالقليوبية لشكه فى سلوكها

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
طباعة
شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل أب ابنته لوقوفها مع أحد الشباب للاحتفال بعيد الحب، حيث تبين كذب ادعاء والدها بأنها سقطت من الأسانسير وأن الحادث به شبهة جنائية، وأن والدها تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت بسبب شكه في وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها والشاب.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة من المستشفى بوصول فتاة تبلغ من العمر 15 سنة إلى المستشفى، جثة هامدة، حيث أحضرها والدها لتلقي العلاج، ولكن الفتاة كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأخذ الأب ابنته من المستشفى وعاد بها إلى شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبسؤال والد المجنى عليها ادعى أن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة وتوفيت نتيجة سقوطها فنقلها إلى المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من المعاينة وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسدها، مما يوحي بأن الواقعة بها شبهة جنائية وليست وفاة طبيعية.

وبالتحقيق وسؤال والد الفتاة، اعترف بالحقيقة بأن المجني عليها توفيت في يده بسبب كثرة اعتدائه عليها بالضرب.

وكشف المتهم، عن أنه في أحد الأيام توجه إلى مدرسة ابنته في منطقة شبرا الخيمة وعلم بوجود علاقة عاطفية بين ابنته وأحد الشباب، الذى يأتي لها أمام المدرسة قبل "الفلانتين"، فاستشاط غيظه وقرر تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب، وعقب عودتها من المدرسة واجهها بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب واعتدى عليها بالضرب وفقدت الوعى وظن أنها على قيد الحياة فنقلها إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وزير التعليم: إجازة خميس وجمعة «من الواجب» بالنظام الجديد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مصرع زوجين بسبب تسريب غاز بدمياط

منذ يوم

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

منذ حوالي 17 ساعة

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إجازة خميس وجمعة «من الواجب» بالنظام الجديد

تجدد المعارك جنوب طرابلس رغم قرار مجلس الأمن

مصرع زوجين بسبب تسريب غاز بدمياط

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

«النهر يغير مجراه» على مسرح قصر ثقافة بهتيم

قصة حزب العمل الشيوعى السورى.. جديد دار المرايا

«صفحات من ذاكرة الإبداع» بمركز الحرية بالإسكندرية

بيت الشعر يطلق «كاتب وكتاب» بالأقصر