أول ضحايا عيد الحب.. أب يقتل ابنته بالقليوبية لشكه فى سلوكها

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل أب ابنته لوقوفها مع أحد الشباب للاحتفال بعيد الحب، حيث تبين كذب ادعاء والدها بأنها سقطت من الأسانسير وأن الحادث به شبهة جنائية، وأن والدها تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت بسبب شكه في وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها والشاب.كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة من المستشفى بوصول فتاة تبلغ من العمر 15 سنة إلى المستشفى، جثة هامدة، حيث أحضرها والدها لتلقي العلاج، ولكن الفتاة كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة.وأخذ الأب ابنته من المستشفى وعاد بها إلى شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبسؤال والد المجنى عليها ادعى أن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة وتوفيت نتيجة سقوطها فنقلها إلى المستشفى.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من المعاينة وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسدها، مما يوحي بأن الواقعة بها شبهة جنائية وليست وفاة طبيعية.وبالتحقيق وسؤال والد الفتاة، اعترف بالحقيقة بأن المجني عليها توفيت في يده بسبب كثرة اعتدائه عليها بالضرب.وكشف المتهم، عن أنه في أحد الأيام توجه إلى مدرسة ابنته في منطقة شبرا الخيمة وعلم بوجود علاقة عاطفية بين ابنته وأحد الشباب، الذى يأتي لها أمام المدرسة قبل "الفلانتين"، فاستشاط غيظه وقرر تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب، وعقب عودتها من المدرسة واجهها بوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب واعتدى عليها بالضرب وفقدت الوعى وظن أنها على قيد الحياة فنقلها إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.