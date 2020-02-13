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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المخازن والمخزون السلعى» برنامج تدريب للعاملين بجامعة كفر الشيخ

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:39 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عنز
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نظم مركز التدريب الإدارى بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، برنامج لتنمية مهارات العاملين بإدارات المخازن، ندوة تحت عنوان "المخازن والمخزون السلعي"، خلال الفترة من 9 حتى 13 فبراير الجارى، فى إطار خطة الجامعة لتطوير أداء ومهارات العاملين.

وقال مصطفى رزق، أمين عام جامعة كفر الشيخ، إن برنامج التدريب استهدف 27 مُتدربًا من العاملين بالإدارة العامة للموازنة والحسابات والمدن الجامعية، والإدارة العامة للمشتريات والمخازن، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة المخزون السلعي، وإدارات الكليات.

وأوضح "رزق" أن برنامج التدريب تضمن تنظيم المخازن، وأهمية التخزين، واختصاصات العاملين بالمخازن والدفاتر والسجلات المخزنية، وتقدير الاحتياجات من المستلزمات السلعية "المقايسة السنوية"، والدورة المستندية "حالات الإضافة"، والدورة المستندية "حالات الصرف"، والجرد، والتسويات الجردية، والفقد، والتلف، كما تضمن البرنامج تعريف المُتدربين، وشرح الراكد وأسبابه، وكيفية التصرف فيه، وحدود التخزين، والطرق العلمية لاحتساب الكمية الاقتصادية.

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تحرص على تدريب وتطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين فى مختلف الإدارات، بتنظيم برامج تدريب فى التخصصات كافة، بهدف رفع مستوى الأداء الوظيفي، للوصول إلى أداء إدارى وكفاءة مهنية، وإعدادهم جيدًا لتحقيق متطلبات العمل الحالية واحتياجات الجامعة فى المستقبل.
«المخازن والمخزون السلعى» برنامج تدريب للعاملين بجامعة كفر الشيخ
«المخازن والمخزون السلعى» برنامج تدريب للعاملين بجامعة كفر الشيخ
«المخازن والمخزون السلعى» برنامج تدريب للعاملين بجامعة كفر الشيخ
«المخازن والمخزون السلعى» برنامج تدريب للعاملين بجامعة كفر الشيخ
«المخازن والمخزون السلعى» برنامج تدريب للعاملين بجامعة كفر الشيخ
«المخازن والمخزون السلعى» برنامج تدريب للعاملين بجامعة كفر الشيخ
«المخازن والمخزون السلعى» برنامج تدريب للعاملين بجامعة كفر الشيخ
«المخازن والمخزون السلعى» برنامج تدريب للعاملين بجامعة كفر الشيخ

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