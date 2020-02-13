«شيوخ الفتاوى الشاذة».. القصة الكاملة لندم أبوإسحاق الحويني

أشعل اعتذار الشيخ أبوإسحق الحويني، عبر فيديو تسجيلي وسط أنصاره، عن عدد من الفتاوى المتشددة وبعض الأخطاء العلمية التى وقع فيها، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، فقد أفتى بأحكام شرعية أفسدت حياة كثيرين من الناس.بدأت القصة عندما عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو للشيخ السلفى، يعترف خلاله بأنهم أفسدوا كثيرًا وجنوا على الناس، قائلًا: "كل سُنة كنا نعرفها نعتقد أنها واجبة، ومكناش نعرف الفرق بين الواجب والمستحب، وإن فيه درجات في الأحكام الشريعة.. فعرفت أنه عندما لم ندرى تدرج الأحكام الشريعة كيف جنينا على الناس، لم نكن ندري درجات الأحكام الشرعية فأفسدنا كثيرًا بحماس الشباب".وتابع "الحويني" في اعترافاته: "نادم على بعض كتبي الأولى، تمنيت أن بعض الكتب تتأخر شوية، وكنت بقول لازم أجود وأحط البصمة بتاعتي، علشان أبين إننى إمام ومحقق كبير، وحاجات بستحي منها كتير، إذا كتبت كلمة في قرطاس خلاص راحت".أثار الفيديو جدلًا كبيرًا لأنه يثير تساؤلات حول احتمالية مراجعة السلفيين مناهجهم، فالحويني هو أول سلفي يعتذر عن التشدد.كانت للحويني فتاوى منها تحريم عمل المرأة معتبرها عبده للرجل، وقال إن ختان الإناث سنة لا تقبل التأويل، كذلك حرّم عيد الحب، شم النسيم، الموسيقى، ومشاركة المسيحيين أعيادهم.واختتم الحويني ندمه قائلا: "لا أنكر أني كنت متسرعًا، بحب الشهرة، طول ما أنا حي هصلح غلطي".