«القومى لذوى الإعاقة» يطلق مسابقة الأسرة المصرية بالوادى الجديد

وأوضح البيان أن معايير الاختيار:

9- توضع في الاعتبار الأم التي لم تحصل على قدر كافٍ من التعليم ولكنها استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وشجعت الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة.



وحدد المجلس إجراءات الترشح من خلال ملء استمارة الترشح على الرابط التالي: اضغط هنا

مع إدراج كل المرفقات والمستندات المطلوبة التالية:

أعلن المجلس القومي لذوي الإعاقة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن بدء التقديم في مسابقة الأسرة المصرية للعام الثاني على التوالي لاختيار الشخص المثالي لعام 2020.وأضاف البيان، أن التقدم للمسابقة حتى نهاية شهر فبراير الجاري، على أن يكون المتقدم نموذجًا متميزًا في الأسرة المصرية ساعد في دمج الشخص ذوي الإعاقة حتي وصل لمكانة مجتمعية متميزة كالآتي:"أم ذات إعاقة، أم لأبناء ذوي إعاقة، أب لأبناء من ذوي الإعاقة، أخ أو أخت راعى لأخ أو أخت من ذوي الإعاقة، أم بديلة لشخص من ذوى الإعاقة".1- أن يكون للمتقدمين دعم وتحفيز مستمر لأفراد الأسرة من أجل الحفاظ على تماسكها.2- الالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، بالإضافة إلى قدرتهم على إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية الأبناء.3- القدرة على مواجهة التحديات، وأن تكون للمتقدمين قصة كفاح فى تربية الأبناء أو الأخوة أو الأخوات أو الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرعونهم.4- المحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبنائهم أو إخواتهم في المجتمع، حتى تفوقوا في مختلف المجالات.5- وأن يكون لهم دور بارز في أن يشغلوا مناصب قيادية أو مرموقة في المحتمع، أو في دور فعال حتى تمكنوا من الحصول على شهادات تعليمية ويستثني من ذلك حالة الإعاقة الذهنية.6- ألا تقل سن المتقدم عن 50 عامًا ويستثنى من ذلك الأخت أو الأخ أو الابنة أو الابن.7- ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء 8 والوادى الجديد ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد، ألا يكون قد سبق تكريمهم في مسابقات مماثلة.- يوضع في الاعتبار معيار تعليم الأبناء كأولوية مع تفضيل الأعلى درجة فى المستوي التعليمى.- صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح .- المؤهل الدراسي للمترشح.- صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنيه الإعاقة للمترشح.- صورة من شهادات ميلاد الأبناء.- صورة من شهادات التقدير والأوسمة والجوائز الخاصة.- صورة شخصية وصورة أسرية.إرفاق قصة كفاح المترشحين التي كانت سببًا وراء نجاحهم بحد أدنى فى 10 أسطر، مع عدم إغفال التحديات التي واجهت المترشح خلال تربيته للأشخاص من ذوي الإعاقة وإدراجها بالاستمارة، بالإضافة إلى وضع رقم تليفون (واتس آب) للمترشح أو من ينوب عنه في الاستمارة للتواصل معه من خلاله.لن يُلتفت إلى الاستمارات غير المصحوبة بالمستندات المطلوبة السابقة، وسيقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بتكريم الفائزين في احتفالية سينظمها خلال شهر مارس المقبل 2020، وسيتم الإعلان عن موعد الاحتفالية عقب الانتهاء من فرز أسماء المترشحين، طبقًا للشروط والمعايير المحددة سابقًا.