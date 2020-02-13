مصادر: 9 من العاملين بالإسماعيلية العام سرقوا معدات المستشفى

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، عن تورط 9 من العاملين في مستشفى الإسماعيلية العام، في عملية سرقة معدات وقطع نحاسية وقطع غيار من محولات الكهرباء والمولدات الموجودة بالمستشفى.وأوضحت المصادر أن وكيل وزارة الصحة الدكتور سعيد سقعان، اتهم 9 أشخاص بالتسبب في سرقة المستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي من الساعة 4 صباحًا حتى 5، لمدة ساعة عن العناية المركزة ووحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال.وقالت مصادر لـ"الدستور" إن من بين السرقات محولًا يغذي المستشفى حال انقطاع الكهرباء وزنه ربع طن، ويصعب نقله من مكانه إلا بدخول سيارات ومعدات للمستشفى لتتمكن من فكه ونقله خارج المستشفى.ولفتت المصادر إلى أن شركة الأمن هي المسئولة عن تأمين المستشفى، بالتعاون مع أفراد عينهم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعيد السقعان.وسادت حالة من الغضب بين أهالي الإسماعيلية بعد سرقة المعدات رغم وجود محولات الكهرباء بالقرب من أحد الأبواب التي من المفترض وجود أمن عليها طوال الـ24 ساعة.