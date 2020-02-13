ميناء الإسكندرية يستقبل 5007 رءوس ماشية

استقبل ميناء الإسكندرية، السفينة BMS piridorm وعلى متنها 5007 رءوس ماشية، وحققت السفينة معدلات تفريغ وصلت إلى 3 آلاف رأس، هذا وقد قامت الجهات المختصة بالكشف على الشحنة؛ للتأكد من خلوها من أي أضرار ومطابقتها المواصفات قبل تفريغها.قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 71 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة 34 سفينة جار تفريغها، منها 5 سفن شحن بطاطس هي "ماناسا إن" تشحن 2700 طن، والسفينة "ياز" تشحن 2500 طن، والسفينة "حبيبة إم" تشحن 2000 طن، والسفينة "حاجي أميرة" تشحن 2000 طن، والسفينة "داناتريدر" تشحن 1800 طن، كما يجري تفريغ سفينتي قمح، هما السفينة "وادي طيبة" تحمل 63 ألف طن والسفينة "تينج جينج هاي" علي متنها 58 ألف طن، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 83 طنا على متن السفينتين "ويلدروز، وجيالونج شان" وشحنة صويا تزن 104 أطنان قادمة على متن السفينتين "كريمسون، كينج" وتواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة، وقد تم دخول وخروج 9500 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إنه قد تم التنبيه على الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات وتذليل العقبات؛ لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.