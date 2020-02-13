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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي للطفل: قادرون على إعادة دورنا في البناء العلمي

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:37 م
البرلمان العربي للطفل
البرلمان العربي للطفل
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أكد أعضاء البرلمان العربي للطفل، اليوم الخميس، أن العرب قادرون على إعادة دورهم في البناء العلمي والمعرفي والثقافي، في ضوء ما يمتلكونه من عقول مبدعة وثروات كبيرة وعمق تاريخي؛ يؤهلهم لتحقيق طموحات البلاد العربية في ريادة المسيرة الحضارية الإنسانية من جديد.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان (استشراف المستقبل)، عقدت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة، بحضور أعضاء البرلمان من فلسطين ومصر والأردن والجزائر والكويت والسعودية والإمارات والسودان والمغرب والعراق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وناقشت الجلسة أهمية الاستفادة من التقنية في البناء العربي الموحد، إضافة لموضوعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والتعرف على مهن المستقبل وأهمية تعزيز التراث والسياحة العربية كمدخل لتنمية الوعي واستثمار الموارد المتاحة للحاق بركب الدول المتطورة.

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