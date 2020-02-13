الرئيس الجزائرى يستقبل وزير الخارجية اليونانى

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة وزير الشئون الخارجية اليوناني نيكولاوس دندياس.وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن اللقاء الذي جرى بمقر الرئاسة الجزائرية حضره وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، والوزير المستشار للاتصال الناطق باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد.وكان وزير الخارجية اليوناني عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري، قبل أن تشمل الجلسة مشاركة وفدي البلدين.