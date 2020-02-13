المعتدي.. تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى إدلب

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الخميس، عن أن بلاده سوف ترسل تعزيزات عسكرية إلى إدلب لضمان وقف إطلاق النار والسيطرة على المنطقة، حسب فضائية العربية السعودية.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، مقتل 9 من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا في معارك مع "قسد" بريف الحسكة، وفقا لما نقلته فضائية العربية السعودية.من ناحية أخرى، أفاد المرصد السوري بأن تعداد النازحين من إدلب منذ بدء الهجوم البري في 24 يناير بلغ نحو 380 ألف مدني سوري، في حين ارتفع تعداد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير إلى 550 ألف مدني، في ظل استمرار العمليات العسكرية جوًا وبرًا، في حين ارتفع العدد الإجمالي، منذ مطلع ديسمبر، إلى نحو 980 ألفا من إدلب وحلب.