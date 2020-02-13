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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الركود يضرب سوق هدايا «الفلانتين» بالإسكندرية

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:35 م
الفلانتين
الفلانتين
شيماء حمودة
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يحتفل العالم، غدًا، بعيد الحب، الذى يوافق 14 فبراير من كل عام، لتتزين المحال والأسواق التجارية بالهدايا، والتي يغلب عليها اللون الأحمر.

ومن داخل سوق المنشية بالإسكندرية، ترصد "الدستور" أسعار المعروضات للاحتفال بعيد الحب، فقال محمد صلاح، أحد التجار، إن حركة البيع والشراء هذا الموسم أقل كثيرا عن السابقة نظرا لارتفاع أسعار الهدايا المستوردة، خاصة المصنوعة في الصين.

وأضاف أن أسعار الهدايا تتراوح من 50 إلى 400 جنيه للدباديب، والصناديق الخشبية تتراوح من 80 إلى 150 جنيها، والعطور من 100 إلى ما يقارب الـ300 جنيه، وهناك مفارش وأكواب وتيشرتات تبدأ من 50 جنيها، علاوة على باقات الورود 50 جنيها أيضا.

ويتابع عمر السعيد، أحد التجار، أنه حرص هذا العام على أن تتضمن قائمة معروضاته جانبا من أعمال الشباب يدوية الصنع، تشجيعًا لهم وأيضًا للمنتج المصري، مكملًا أن هذه المعروضات إذا أتقنت بشكل جيد فإنها قادرة على أن تنافس المستوردة.

وعن تكلفة الهدايا، تابع السعيد بأنك تستطيع بدءًا من 100 جنيه أن تجمع هدية قيمة وكلما زادت الميزانية المحددة كلما زاد تنوع الهدية، ولكن هذا لا ينكر أن الأسعار هذا العام شهدت ارتفاعا ملحوظا- على حد قوله- ولكن يتغلب عليها الجمهور نظرًا لرغبتهم في الاحتفال بهذا اليوم بشكل مميز.


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