«التضامن»: إنقاذ 22 حالة بلا مأوى في شهر

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فريق أطفال بلا مأوى بوحداته السبعة عشر المنتشرة في المحافظات مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، نجحوا فى انقاذ عدد كبير من المشردين خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أنهم تم نقلهم فورا لدور رعاية لتوفر كريمة لهم، بفضل عمل فرق الشارع المتواجدين فى الشارع يوميا من خلال 17 وحدة متنقلة مجهزة تقدم عدد من الخدمات.وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، أن عدد الأطفال والكبار الذين تم أنقذهم ارتفع إلى 22 حالة خلال شهر، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع عدد من الشركاء في ملف المشردين لتقديم سبل الدعم لهم، خاصة مع تقلب الطقس فى بعض المحافظات خلال فصل الشتاء.