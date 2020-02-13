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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قوى عاملة المنوفي» تعلن عن 117 فرصة عمل بشبين الكوم

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، عن توافر 117 فرصة عمل بإحدى شركات بمدينة شبين الكوم، تتضمن 15 منسق ممرات، من 18 إلى 40 سنة، والمؤهل المطلوب، متوسط فما فوق، مع تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، وحوافز شهرية، وتدريب مدفوع الأجر من الشركة.

شملت الوظائف أيضا، 6 بائع خضروات وفاكهة، والمؤهل المطلوب، متوسط، ويوجد تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، حوافز شهرية، وتدريب مدفوع الأجر، 6 بائع مخبوزات، المؤهل المطلوب، متوسط فما فوق.

أيضا 6 حلواني (شرقي وغربي)، مؤهل المطلوب، متوسط، ويوجد تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، وحوافز شهرية، وتدريب مدفوع الأجر، و8 منسق مخزن، السن المطلوب، 8 موظف خدمات، 12 كاشير، يشترط مهارات الحاسب الآلي، 4 موظف EMC، مؤهل عال، يشترط مهارات الحاسب الآلي.

وتطلب الشركة، 2 مراقب مخزون، السن المطلوب، من 18 إلى 40 سنة، المؤهل المطلوب، مؤهل عالي، ويشترط مهارات الحاسب الآلي، و12 موظف أمن، السن المطلوب، والمؤهل المطلوب، متوسط، أيضا 2 مراقب كاميرات، السن المطلوب، المؤهل المطلوب، متوسط فما فوق، ويشترط مهارات الحاسب الآلي، 8 بائع بقالة، المؤهل المطلوب، متوسط، ويشترط الخبرة، 8 بائع لحوم، المؤهل المطلوب، متوسط، ويشترط الخبرة.

وتطلب الشركة، 3 سائق رخصة ثالثة، المؤهل المطلوب، متوسط، ويشترط الخبرة، وتطلب فني تبريد وتكييف، السن المطلوب، المؤهل المطلوب، متوسط فما فوق، ويشترط الخبرة.

وتحتاج الشركة، 6 مشرفين أقسام، المؤهل المطلوب، متوسط فما فوق، ويشترط خبرة في نفس المجال.

وتطلب الشركة، 4 مديرين أقسام، المؤهل المطلوب، فوق متوسط، ويشترط خبرة في نفس المجال.

يوجد تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، وحوافز شهرية، وتدريب مدفوع الأجر، والسن المطلوب من 18 حتى 40 عاما.

وعلى من يرغب التقدم لإحدى هذه الفرص أو معرفة المزيد عنها التوجه إلى وحدة التشغيل بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، شبين الكوم، البر الشرقي، عمارة غاز مصر، الدور الرابع، ومعه أوراقه وسيرة ذاتية له.

على أن تعقد المقابلات للمتقدمين بديوان عام المديرية يوم 1-3-2020 (لابد من وجود السيرة الذاتية والأوراق مع المتقدم).

ومدة هذه الفرص أسبوعين من تاريخه ولن يلتفت إلى أي طلبات تقدم بعد انتهاء المدة المذكورة.

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