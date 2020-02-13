مصر للطيران تشارك فى «ميلانو للسياحة والسفر BIT»

شاركت مصر للطيران في فعاليات معرض ميلانو للسياحة والسفر (BIT)، خلال الفترة من 9 حتى 11 فبراير 2020، بالمشاركة مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار.وعقدت، على هامش فعاليات المعرض، عدة اجتماعات مع العديد من المشاركين من منظمي الرحلات وشركات السياحة والمجلات المتخصصة في نفس النشاط للترويج لمصر للطيران، خاصة المقاصد الجديدة لشبكة خطوط مصر للطيران، مع التركيز على السياحة الداخلية سواء للرحلات المنتظمة أو الرحلات "الشارتر"، في ظل طرازات الطائرات المنضمة حديثا لتدعيم الأسطول في الرحلات الداخلية والدولية.وشارك، ممثلا عن مصر للطيران في المعرض، كل من حاتم محمود، مدير مكتب روما والمشرف علي ميلانو، وتامر نصر، مدير مكتب ميلانو، وستيفانوس متشيلدس، مدير مبيعات إيطاليا، بمشاركة عماد فتحي، مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي.