«عم الطبيب» آخرها.. 6 أغنيات لحنها عمرو دياب لنفسه

"أغيب أغيب"

"قالتلي قول"

"ضحكت"

"معاك بجد"

"أيوة أنا عارف"

شارك الهضبة عمرو دياب، في لحن أغنية من ألبومه الجديد "سهران"، الذي طرحه أمس، وتضمن 14 أغنية، تعاون خلالها مع عدد كبير من الملحنين والمؤلفين والموزعين، هي "عم الطبيب"، من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير، إنتاج شركة ناي.ولم تكن المرة الأولى لعمرو دياب التى يشارك في تلحين أغانيه، وترصد "الدستور" أغاني لحنها عمرو دياب بنفسه.شارك عمرو دياب في تلحين أغنية «أغيب أغيب» مع الملحن محمد يحيى، كلمات الشعراء أمير طعيمة، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، وبهاء الدين محمد.لحن الهضبة أغنية "قالتلي قول"، كلمات الشاعر بهاء الدين محمد.شارك عمرو دياب في تلحين أغنية "ضحكت"، كلمات الشاعر بهاء الدين محمد.لحن عمرو دياب "معاك بجد"، كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع طارق مدكور.كما لحن عمرو دياب أغنية "أيوة أنا عارف"، كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وتوزيع فهد.