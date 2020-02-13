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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عم الطبيب» آخرها.. 6 أغنيات لحنها عمرو دياب لنفسه

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:54 م
عمرو دياب
عمرو دياب
أريج الجيار
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شارك الهضبة عمرو دياب، في لحن أغنية من ألبومه الجديد "سهران"، الذي طرحه أمس، وتضمن 14 أغنية، تعاون خلالها مع عدد كبير من الملحنين والمؤلفين والموزعين، هي "عم الطبيب"، من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير، إنتاج شركة ناي.

ولم تكن المرة الأولى لعمرو دياب التى يشارك في تلحين أغانيه، وترصد "الدستور" أغاني لحنها عمرو دياب بنفسه.

"أغيب أغيب"
شارك عمرو دياب في تلحين أغنية «أغيب أغيب» مع الملحن محمد يحيى، كلمات الشعراء أمير طعيمة، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، وبهاء الدين محمد.

"قالتلي قول"
لحن الهضبة أغنية "قالتلي قول"، كلمات الشاعر بهاء الدين محمد.

"ضحكت"
شارك عمرو دياب في تلحين أغنية "ضحكت"، كلمات الشاعر بهاء الدين محمد.

"معاك بجد"
لحن عمرو دياب "معاك بجد"، كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع طارق مدكور.

"أيوة أنا عارف"
كما لحن عمرو دياب أغنية "أيوة أنا عارف"، كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وتوزيع فهد.

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