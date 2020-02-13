«تريندات» قضى عليها.. عمرو دياب يهزم أغانى «المهرجانات»

" هيعيش يفتكرنى"

"عم الطبيب"

"جنب حبيبي"

" تحيرك"

تصدر النجم عمرو دياب، تريند "تويتر" فور طرح ألبومه الجديد "سهران"، عبر خدمة إحدى شركات الاتصالات، وشهد حالة كبيرة من الجدل بين جمهور الهضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.لم تكن المرة الأولى للهضبة بعد طرح ألبوم، فقد قضى على عديد من التريندات بالسوشيال ميديا، فى أقل من 24 ساعة، استطاع كسر "تريند" أغاني المهرجانات، التي كانت الأكثر بحثًا وتداولًا عبر جميع المنصات الخاصة بالسوشيال ميديا، وحول العالم.تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات يوتيوب في مصر ببرومو أغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني"، فور طرحه رسميًا، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد "سهران".تصدر برومو أغنية "عم الطبيب"، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "يوتيوب"، كلمات الشاعر صابر كمال، ألحان عمرو دياب، وتوزيع رامي سمير.حققت أغنية " جنب حبيبي " لعمرو دياب في عام 2017 أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط، وتصدر الهضبة تريند جوجل وأصبح في مقدمة البحث لكل الدول العربية.بعد ساعات من طرح أغنية "تحيرك" للهضبة، تصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" خلال الساعات القليلة، وحصدت ما يزيد على 261 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية للفنان على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".جدير بالذكر أن تقريرًا كشف تطبيق "جوجل تريند" في عام 2019 لشهر أكتوبر عن تصدر النجم الكبير عمرو دياب للفنانين الأكثر تداولًا على محرك البحث الشهير "جوجل" في مصر.