نيوزويك: محاولات أمريكية تركية للحفاظ على آخر مكاسبهم في سوريا

أكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن هناك محاولات أمريكية تركية للحفاظ على آخر مكاسبهم في سوريا ووقف تقدم الجيش السوري الحكومي.وتابعت أن روسيا انتقدت القوى الدولية التي تعطل عمل القوات المسلحة السورية التي تسعى لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها والقضاء على البؤر الإرهابية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للصحفيين، إن تركيا "تتجاهل التزاماتها" باتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى تخفيف التوترات بين الجيش السوري وجماعات المعارضة في شمال غرب محافظة إدلب، وهي آخر معاقل الإرهابيين.وكشف بيان عسكري روسي سوري مشترك، نُشر الأربعاء من قبل وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية، أن تقدم وحدات الجيش السوري في إدلب وأجزاء من محافظة حلب أسفرت عن العثور على المواد التي خلفتها "المنظمات الإرهابية، بما في ذلك المعدات والأسلحة الغربية الصنع، والتي تعكس الدعم المستمر للإرهابيين من الخارج.قام الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من معظم شمال سوريا في شهر أكتوبر لتجنب القتال الوشيك بين اثنين من حلفاء بلاده: القوات الديمقراطية السورية ذات الأغلبية الكردية وتركيا، أجبرت هذه الخطوة القوات الديمقراطية السورية، على إبرام صفقة أمنية مع الجيشين السوري والروس، والتي وسعت نطاق وجودها في المنطقة.وأكدت المجلة، أن كافة الجهود الأمريكية والتركية للحفاظ على تواجدهما في سوريا من أجل المكاسب الصغيرة التي حققوها، حيث ترغب الولايات المتحدة في الحفاظ على السيطرة على حقول النفط في دير الزور بينما تسعى تركيا للاستمرار في احتلال بعض مدن الشمال السوري.