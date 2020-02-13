تداول 26 سفينة بالقطاع الشمالى لقناة السويس

أعلن القطاع الشمالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار أعمال شحن وتفريغ السفن بكل الأرصفة، مشيرًا في بيان له، إلى أن موانئ بورسعيد تداولت 26 سفينة، اليوم الخميس.وأضاف أن سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 7 سفن.وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتي حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.وأكد أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء؛ لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.