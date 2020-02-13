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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العربية للتصنيع» تستقبل متدربين من شباب أفارقة على الخلايا الشمسية

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:11 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز دور الشباب الإفريقي لتولي المناصب القيادية والتنفيذية، مشددا أن العربية للتصنيع تضع جميع خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الأفريقية.

وأعرب التراس، في إطار زيارة وفد الشباب الإفريقي، يضم 40 متدربا عن الخلايا الشمسية وترشيد الطاقة، عن اعتزازه بالزيارة، باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية ودعم العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة، مؤكدا أن العربية للتصنيع ترحب باستقبال الدارسين من شباب إفريقيا للتدريب بوحداتها الإنتاجية.

تناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج إنتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية إحتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلي إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وحرص المهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع علي فتح حوار مفتوح مع الشباب الأفارقة، أشار فيه أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من مجالات التصنيع.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تدعم مشروعات الطاقة المتجددة بدول القارة الإفريقية، وذلك فى خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل، مشيرا إلى حرص الهيئة على إنشاء محطات تعمل بنظام الخلايا الفوتوفلطية وتبادل الخبرات وتدريب العمالة الفنية بدول القارة السمراء علي أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة.

كما أشار مدير عام الهيئة إلى أهمية تقديم جميع أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للشباب الإفريقي وتمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم، لافتا أن الهيئة العربية للتصنيع سجل طويل وقوي من التعاون مع دول القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية والتي تُمثل ثمرة لإهتمام القيادة السياسية المصرية وحرصها علي عودة العلاقات مع إفريقيا إلى سابق عهدها.

وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، توجه وفد المتدربين الأفارقة لتفقد الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا المحطة الشمسية قدرة (1) ميجاوات وشاهدوا أحدث خطوط إنتاج الألواح الشمسية وريش أبراج طاقة الرياح والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا.

وأبدى وفد الشباب الأفريقي إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية، مشيدين بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز التبادل التجاري وعودة العلاقات المصرية الإفريقية لعهدها الذهبي.
«العربية للتصنيع» تستقبل متدربين من شباب أفارقة على الخلايا الشمسية
«العربية للتصنيع» تستقبل متدربين من شباب أفارقة على الخلايا الشمسية
«العربية للتصنيع» تستقبل متدربين من شباب أفارقة على الخلايا الشمسية
«العربية للتصنيع» تستقبل متدربين من شباب أفارقة على الخلايا الشمسية

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