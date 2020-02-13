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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:10 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى دياب
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نظم توجيه تربية الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، حفلًا لتكريم الموجهين من توجيه الرياضيات، لبلوغهم سن المعاش القانوني، وذلك بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وعادل عبد التواب وكيل المديرية، محمد مهنى مدير التعليم الفنى، ومحمود عيد الموجه العام للرياضيات بالإسماعيلية، ومحمد حزين موجه الرياضيات بمحافظة الإسماعيلية.

وقدم الدكتور خالد خلف قصيبي، الشكر لموجهي الرياضيات المكرمين وهم محمد شامية موجه أول الرياضيات بإدارة أبو صوير، وإسماعيل محمد غريب موجه أول الرياضيات بإدارة جنوب الإسماعيلية، والمعتز بالله العبد موجه أول إدارة فايد، ومصطفى حسونة موجه أول الرياضيات بإدارة القنطرة شرق، وفاطمة أحمد مصطفى موجه أول الرياضيات بإدارة شمال.

واثنى على ما قدموه من نجاحات على مدى مسيرتهم المهنية خلال سنوات طويلة من العمل والجهد، قائلًا "فأنتم من وضعتم بذرة البناء الفكري، كونكم أصحاب أسمى مهنة على وجه الأرض لأن المعلم هو الأساس في بناء الإنسان المصري"، كما شكر توجيه الرياضيات بقيادة محمود عيد الموجه العام على مجهوداته في تطوير توجيه الرياضيات.

وقال محمود عيد موجه عام الرياضيات، إن الحفل لتكريم الموجهين لبلوغهم سن المعاش القانوني، وتكريمهم للتأكيد على تعظيم دور المعلم، وأن الحزب يثمن ويقدر أهمية وقيمة العلم ومكانة العلماء، مشيرًا أن جموع معلمي مصر يشعرون بالاعتزاز والافتخار بمهنتهم السامية فهى مهنة الرسل والأنبياء والتمسك بالأمل فى مستقبل أفضل للمعلم والطلاب في مصر الغالية ولمستقبل التعليم على أرض الكنانة.

وشكر عادل عبد التواب وكيل المديرية، توجيه الرياضيات على ما يبذلونه من جهد والتدريب المستمر للمعلمين ونقل الخبرات بين جميع المعلمين في ظل المنظومة الجديدة لتطوير التعليم بعد ضم شعبتي العلوم والرياضيات.
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية
«توجيه الرياضيات» يكرم الموجهين المحالين للتقاعد بالإسماعيلية

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