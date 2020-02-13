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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيت الشعر يطلق «كاتب وكتاب» بالأقصر

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:06 م
الشاعر حسين القباحي
الشاعر حسين القباحي
هدى الأمير
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أعلن بيت الشعر بالأقصر، عن تنظيمه فعالية جديدة تحمل شعار "كاتب وكتاب"، والتى تهدف إلى مناقشة الأعمال الأدبية للكتاب والشعراء من أبناء جنوب الصعيد.

وقال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر، إن برنامج "كاتب وكتاب" يعد إحدى الفعاليات الجديدة التي يسعى من خلالها بيت الشعر لإحداث تغيير بالمناخ الثقافى فى الأقصر، وذلك من خلال منح الاستفادة للجميع من خلال إجراء مناقشات قرائية للأعمال الأدبية والشعرية.

وأضاف خلال تصريحات لـ"الدستور" أن الفعالية سوف تُستهل بتنظيم جلسة نقاشية لكتاب "الشعر والعولمة" للشاعر عبدالنبي عبادي، ويقوم بالعرض الشاعر أشرف البولاقي، وهذا بحضور عدد من الأدباء والشعراء والمهتمين بالثقافة الأدبية في المحافظة.

ولفت إلى أن الفعالية سوف تتضمن توزيع عدد من نسخ الكتاب المراد مناقشته على رواد بيت الشعر قبل مناقشته بوقت كافٍ، لتتسنى لهم متابعة المناقشة والمشاركة بالفاعلية، هذا إلى جانب إرسال الكتاب بصيغة pdf على الراغبين في المتابعة من خلال البث المباشر للنشاط وقت تنفيذه.

وأشار إلى أن المناخ الثقافي في الأقصر يحظى بمخزون كبير من الإثراء الأدبي، وهذا في ظل وجود عدد كبير من الشعراء والأدباء من ذوي المواهب المميزة، المُثقلة بالكثير من العلم والدراسة، مؤكدًا أن فعالية "كاتب وكتاب" سوف يتم تنفيذها بصفة دورية بمقر بيت الشعر، وذلك حتى يتسنى لجميع الأدباء والشعراء عرض أعمالهم.

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