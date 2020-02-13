الجامعة الألمانية تقدم 100 ألف جنيه سنويًا لطلاب جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنَّ الجامعة الألمانية في القاهرة تقدم منحًا مجانية كاملة لطلاب المحافظة سنويًا، كما تقدم سنويًا شيكا بمبلغ 100 ألف جنيه لدعم الطلاب المغتربين خارج المحافظة.وأضاف «فودة»، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، تحت شعار الهوية البصرية للمحافظة، أنه تم العمل بالفعل بالهوية التي قدمتها الجامعة، وهي الآن مدونة على محطات الأتوبيس في جنوب سيناء.ودعا اللواء خالد فودة فريق عمل الجامعة الألمانية بالقاهرة لزيارة شرم الشيخ لنشر التوعية هناك، وشرح الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة للمواطنين، وتكريمهم من المحافظة نظرًا لمجهودهم العظيم الذي بذلوه لاستخراج مثل هذه الهوية البصرية.وأكد أنه تم إنشاء ١٥ محطة أتوبيس جديدة بالمحافظة، مضاف إليه الهوية البصرية الجديدة مجهزة بالمكيفات وشاشات التلفزيون.