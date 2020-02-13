محافظ أسيوط يوفر سيارة إسعاف لنقل مريض للكومسيون (صور)

وفر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سيارة إسعاف لنقل مريض بشلل رباعي إلى مقر القومسيون الطبي بمستشفى الصدر بجوار مديرية الصحة بحي شرق مدينة أسيوط لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة وإعادته للمنزل بعد ذلك مرة أخرى.حيث كلف المحافظ ؛ الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتوجيه سيارة إسعاف مجهزة وطاقم تمريض لنقل المواطن مينا وصفي مسعد سلامةـ مريض بشلل رباعي- والمقيم بتل أولاد سراج التابعة لمركز الفتح إلى القومسيون الطبي بمستشفى الصدر بمدينة أسيوط مجانًا وبدون أي رسوم وذلك لإجراء الفحوصات الطبية ومناظرة الحالة لاستخراج معاش تكافل وكرامة فضلا عن العلاج على نفقة الدولة وإعادته للمنزل مرة أخرى مشددًا على الإسراع في الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة للمواطن.