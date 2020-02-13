مناقصتان بمشروع الـ17 عمارة في «القاهرة الجديدة»

أعلن المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، طرح مناقصتين لشركات المقاولات التابعة للاتحاد المصري لمقاولي لتشييد والبناء، الأولى لاستكمال تنفيذ الأعمال المتبقة بمشروع إنشاء 17 عمارة سكنية ضمن مشروع «مصر» بالمدينة، والثانية لتنفيذ أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة وصيانة شبكات الري بمدخل شرق مدينة الرحاب والطريق الأوسط من مدخل السويس حتى محطة الكهرباء ومدخل الأمن العام من الطريق الأوسط لغرب المستثمرين والجزيزة جنوب منطقة الميراج بالتجمع الأول بالمدينة.وأشار طلعت إلى الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 999 جنيهًا للمناقصة الأولى، بينما يتم سداد مبلغ 299 جنيهًا للمناقصة الثانية، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز.وأضاف أنه يتم إرفاق المظروف الفني بتأمين ابتدائي بقيمة 750 ألف جنيه للمناقصة الأولى، و60 ألف جنيه التامين الابتدائي للمناقصة الثانية.ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة رسو كتأمين نهائي وذلك لكل مناقصة على حدة.ولفت إلى عقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير للمناقصة الأولى، والمناقصة الثانية يوم الأربعاء 19 فبراير.وأوضح أن عقد جلسة فتح المظاريف الفنية سيكون يوم الأحد 8 مارس للمناقصة الأولى، وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة الثانية يوم الإثنين الموافق 9 مارس.