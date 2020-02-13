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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الحد من انتشار العدوى» تقدم التوعية لـ19 ألف صالون تجميل

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:58 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن قيام الفرق المشاركة بمبادرة «الحد من انتشار العدوى» بالمرور على 19 ألفًا و814 صالون تجميل وناديًا صحيًا منذ إطلاق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية، وهي مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة»، والتى تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية، تحت شعار «احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية».

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم المرور على 3488 صالون تجميل وناديًا صحيًا بداية من شهر يناير الماضي بمحافظات المرحلة الثانية وتشمل: الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح، لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى.

وأشار إلى عقد 104 ورش عمل لتثقيف المهنيين على مستوى محافظات المبادرة لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة، التي قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.

ولفت إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتى ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، وذلك بعد الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس سي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة».

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، إلى أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من جميع الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو ناد صحى، وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأكد أن المبادرة قامت بحصر وتقديم التوعية لـ16326 صالون تجميل وناديًا صحيًا بمحافظات المرحلة الأولى وشملت: بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية، والمكتب القطرى لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ تلك المبادرة.

وأكد التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها، والمرور الدوري عليها، موضحًا أنه يتم تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية والجهات المشاركة في الحملة.

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