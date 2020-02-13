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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تنظم دورات تدريبية مجانية للشباب على تعلم الحرف اليدوية

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:55 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على تعلم الحرف اليدوية "الخياطة والنجارة وتصنيع منتجات خان الخليلي والمشغولات اليدوية" والتي تنفذها إدارة التعاون الإنتاجي بالديوان العام داخل ورش متخصصة بمراكز الفتح وديروط وأبوتيج وصدفا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل وتدريب للشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل في القطاعات المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال التدريب المهني وتقديم الدعم الكافي لهم ومساعدتهم على تعلم الحرف اليدوية المختلفة لكسب العمل، لافتًا إلى أن الدورات التدريبية يتم تنفيذها في 4 ورش متخصصة، حيث يتم التدريب على حرف خان الخليلي والنجارة والخياطة والأشغال اليدوية بمقر وحدة خان الخليلي بمركز الفتح والتدريب على حرفة النجارة بكل من ورش التدريب بمركزي ديروط وأبوتيج والتدريب على حرفة الخياطة بورش قرية أولاد إلياس بمركز صدفا بالاستعانة بمدربين متخصصين.

وأوضحت ناهد محمد فرغلي، مدير إدارة التعاون بالمحافظة، أن الدورات التدريبية على الحرف اليدوية يتم تنفيذها بالورش المتخصصة التابعة للمحافظة، ومدتها 3 أشهر بواقع خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ويتم تقديم حافز مادى لتشجيع المتدرب على الحضور حيث يمنح مبلغ 440 جنيها للمتدرب شهريًا خلال 22 يوم تدريب وعلى الراغبين في التقدم لإحدى الدورات التدريبية التوجه إلى ديوان عام المحافظة إدارة التعاون بالدور الخامس أو المركز التابعة له لتسجيل اسمه وتقديم المستندات المطلوبة، وهي صورة من المؤهل الدراسي "عالي- متوسط" وصورة الرقم القومي.

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