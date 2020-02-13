وزير مالية لبنان: اتخاذ قرار حول «اليوروبوندز» ليس سهلا

أشار وزير المالية اللبناني غازي وزني، الخميس، إلى أن هناك خيارات متعددة تمت دراستها في مسألة اليوروبوند من ناحية الدفع أو عدمه، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الاستمرار بالبحث بهذا الملف في المرحلة المقبلة لاتخاذ قرار؛ لأن الأمر ليس بهذه السهولة -على حسب قوله.ولفت وزني بعد الاجتماع المالي في بعبدا إلى أنه تم البحث بملف "الكابيتال كونترول" كما تم التفاهم على صدور تعميم واضح في اليومين المقبلين لوضع حد للاستنسابية في التعامل مع المودعين والمقترضين، حسب صحيفة الجمهورية اللبنانية.وحضر الاجتماع المخصص للأوضاع المالية والاقتصادية والذي ترأسه الرئيس ميشال عون كلا من: رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع، وزير المالية، وزير الاقتصاد، حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.