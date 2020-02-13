الفوج الـ22 من شباب جامعة بنها يزور «مصنع الطائرات»

انطلق الفوج الثاني والعشرون من شباب جامعة بنها؛ لزيارة مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن.وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الأهمية التي توليها الوزارة لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وتعريفهم بما يتم إنجازه على أرض الواقع، بما يسهم فى تنمية قيم الانتماء، والوطنية لدى الشباب الجامعى، وحب العمل لديهم.ومن جانبه، حرص اللواء المهندس محمد زين العابدين، رئيس مجلس إدارة المصنع، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول المصنع، والأنشطة التي يقوم بها.كما أكد أحمد الشيخ، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية بقطاع التعليم، حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارات، مشيرًا إلى أن زيارة طلاب الجامعات المصرية المشروعات القومية الكبرى في نطاق الجمهورية، تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع؛ لتعريف طلاب الجامعات المصرية بطبيعة تلك المشروعات، وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك اطلاعهم على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات.وخلال الزيارة تفقد الطلاب الورش الإنتاجية للمصنع، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول المنتجات التي يدعمها المصنع.وفي ختام جولتهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية، وعلمية، وبحثية، مشيرين إلى استفادتهم من هذه الزيارة التي سوف تنعكس على الارتقاء بقدراتهم العلمية والتعليمية، معربين عن تطلعهم إلى تكرار هذه الزيارة مرة أخرى.