رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الفوج الـ22 من شباب جامعة بنها يزور «مصنع الطائرات»

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:54 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسراء جمال
طباعة
انطلق الفوج الثاني والعشرون من شباب جامعة بنها؛ لزيارة مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الأهمية التي توليها الوزارة لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وتعريفهم بما يتم إنجازه على أرض الواقع، بما يسهم فى تنمية قيم الانتماء، والوطنية لدى الشباب الجامعى، وحب العمل لديهم.

ومن جانبه، حرص اللواء المهندس محمد زين العابدين، رئيس مجلس إدارة المصنع، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول المصنع، والأنشطة التي يقوم بها.

كما أكد أحمد الشيخ، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية بقطاع التعليم، حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارات، مشيرًا إلى أن زيارة طلاب الجامعات المصرية المشروعات القومية الكبرى في نطاق الجمهورية، تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع؛ لتعريف طلاب الجامعات المصرية بطبيعة تلك المشروعات، وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك اطلاعهم على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات.

وخلال الزيارة تفقد الطلاب الورش الإنتاجية للمصنع، واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول المنتجات التي يدعمها المصنع.

وفي ختام جولتهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية، وعلمية، وبحثية، مشيرين إلى استفادتهم من هذه الزيارة التي سوف تنعكس على الارتقاء بقدراتهم العلمية والتعليمية، معربين عن تطلعهم إلى تكرار هذه الزيارة مرة أخرى.
الفوج الـ22 من شباب جامعة بنها يزور «مصنع الطائرات»
الفوج الـ22 من شباب جامعة بنها يزور «مصنع الطائرات»
الفوج الـ22 من شباب جامعة بنها يزور «مصنع الطائرات»
الفوج الـ22 من شباب جامعة بنها يزور «مصنع الطائرات»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

«الشيوخ» يناقش تقييد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

منذ يوم

تعديل تشريعي لحل أزمة المعاش المبكر في القانون الجديد

منذ يوم

إحباط «الصفقة الكبرى».. ضبط حشيش بـ390 مليون جنيه فى «علب حمّص»

منذ حوالي 16 ساعة

السعودية تبدأ التحقيق مع 475 موظفًا بتهم فساد

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

وزير التعليم يعلن مفاجأة: إجازة خميس وجمعة بالنظام الجديد

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

بيت الشعر يطلق «كاتب وكتاب» بالأقصر

يوسف إسماعيل رئيسًا للمهرجان القومى للمسرح 2020

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم 3 معارض عن الفن والتكنولوجيا

معرض «لا شيء يبقى» لأيمن السمري بجاليري «بيكاسو إيست».. السبت