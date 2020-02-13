رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوادى الجديد: 189.5 مليون جنيه لتمويل 3867 مشروعًا للشباب

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:52 م
محمد الزملوط
محمد الزملوط
أ ش أ
طباعة
قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، إن إجمالي عدد المشروعات التي جري تمويلها من المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية (مشروعك) حتى الآن بلغ 3 آلاف و867 مشروعًا، بقيمة 189.5 مليون جنيه، بإجمالي 7 آلاف و464 فرصة عمل.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، في تصريح، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المشروعات التي جرى تمويلها ضمن (مشروعك) خلال شهر يناير الماضي بلغ 84 مشروعًا في مختلف الأنشطة بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وفرت 188 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف أن المحافظة تدعم كل الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كل التسهيلات الممكنة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

«كيارا» تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر

منذ حوالي 17 ساعة

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

وزير التعليم يعلن مفاجأة: إجازة خميس وجمعة بالنظام الجديد

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

بيت الشعر يطلق «كاتب وكتاب» بالأقصر

يوسف إسماعيل رئيسًا للمهرجان القومى للمسرح 2020

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم 3 معارض عن الفن والتكنولوجيا

معرض «لا شيء يبقى» لأيمن السمري بجاليري «بيكاسو إيست».. السبت