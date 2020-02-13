الوادى الجديد: 189.5 مليون جنيه لتمويل 3867 مشروعًا للشباب

قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، إن إجمالي عدد المشروعات التي جري تمويلها من المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية (مشروعك) حتى الآن بلغ 3 آلاف و867 مشروعًا، بقيمة 189.5 مليون جنيه، بإجمالي 7 آلاف و464 فرصة عمل.وأوضح محافظ الوادي الجديد، في تصريح، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المشروعات التي جرى تمويلها ضمن (مشروعك) خلال شهر يناير الماضي بلغ 84 مشروعًا في مختلف الأنشطة بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وفرت 188 فرصة عمل لأبناء المحافظة.وأضاف أن المحافظة تدعم كل الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كل التسهيلات الممكنة.