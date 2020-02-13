رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلن مفاجأة: إجازة خميس وجمعة بالنظام الجديد

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:50 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تغيير نظام الصف الرابع الابتدائي في النظام الجديد.

وقال شوقي إنَّه سيتم «تفكيك منهج باقة المواد» بالصف الرابع الابتدائي، ومنح التلاميذ إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ليمارس التلميذ حياته الطبيعية في المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية بعنوان «بناء النظام التعليمي الجديد» في مؤتمر «تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي».

يقام المؤتمر في حضور الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ونواب وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات المديريات التعليمية، ورمضان محمد، مدير مركز القومي للامتحانات.

ويشارك في المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتها حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

مهاجم الترجي السابق: لاعبو الزمالك لا يمتلكون الخبرة الإفريقية

منذ يوم

فيديو محمد رمضان يسخر من أزمة الطيار المفصول بطريقة مستفزة

منذ حوالي 19 ساعة

مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث مرورى بالبدرشين

منذ يوم

بالأسماء.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد «سهران»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

وزير التعليم يعلن مفاجأة: إجازة خميس وجمعة بالنظام الجديد

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

بيت الشعر يطلق «كاتب وكتاب» بالأقصر

يوسف إسماعيل رئيسًا للمهرجان القومى للمسرح 2020

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم 3 معارض عن الفن والتكنولوجيا

معرض «لا شيء يبقى» لأيمن السمري بجاليري «بيكاسو إيست».. السبت