وزير التعليم يعلن مفاجأة: إجازة خميس وجمعة بالنظام الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تغيير نظام الصف الرابع الابتدائي في النظام الجديد.وقال شوقي إنَّه سيتم «تفكيك منهج باقة المواد» بالصف الرابع الابتدائي، ومنح التلاميذ إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ليمارس التلميذ حياته الطبيعية في المجتمع.جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية بعنوان «بناء النظام التعليمي الجديد» في مؤتمر «تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي».يقام المؤتمر في حضور الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ونواب وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات المديريات التعليمية، ورمضان محمد، مدير مركز القومي للامتحانات.ويشارك في المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتها حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.