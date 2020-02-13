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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: قتل خاشقجى كان خطأ ولم يكن ينبغى أن يحدث

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:49 م
عادل الجبير
عادل الجبير
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أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الخميس، أن قتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغى أن يحدث.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررًا ولم يكن مخولًا ولم يكن ينبغي أن يحصل".

وأضاف: أجرينا (المملكة العربية السعودية) تحقيقًا، وهذه حالة غير مسبوقة.

​وصدرت في السعودية، الشهر الماضي، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة إلى ثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنها "إهانة لذكاء أي مراقب منصف".

وتطرق وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، في حديثه إلي إيران، قائلًا: إذا لم تتخلَ إيران عن مبدأ تصدير الثورة الراسخ في دستورها وتقبل بمبدأ سيادة الدول فمن المحال أن نتعامل معها.

وأكد الجبير، أنه "على إيران القبول بمبدأ سيادة الدول، وإذا لم تتخل عن مبدأ تصدير الثورة الراسخ في دستورها، وتتبع مبادئ القانون الدولي، فمن المحال أن نتعامل مع إيران".

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