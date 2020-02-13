رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي..

«هواوى» تستعرض خدماتها وحلولها الذكية فى البترول والغاز خلال «EGYPS2020»

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:48 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
طباعة

شاركت شركة هواوي مصر، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول إيجبس 2020 EGYPS، أكبر معرض ومؤتمر للبترول والغاز في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، والذي تقام فعالياته في الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عرضت "هواوي" في جناجها، أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة للبترول والغاز، والتي تهدف لتطبيق التحول الرقمي في الصناعة، مثل الصيانة التنبؤية، وتجارة تجزئة القنوات المتعددة المتكاملة، ومجال الخدمات المتصلة. كما عقدت "هواوي" مائدة مستديرة لممثلي وسائل الإعلام لإطلاعهم على حلول الشركة واستراتيجياتها الرقمية في القطاع، والتي من المتوقع أن تحقق 1.58 تريليون دولار أمريكي لصناعة البترول والغاز من 2016 حتى 2025.
«هواوى» تستعرض خدماتها
وعلى هامش المعرض، وقع فنست سان، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مصر مذكرة تفاهم مع محمد شيمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للصيانة "صان مصر". لتقوم هواوي بموجب المذكرة، بتقديم خدمات وحلول خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة مصر للصيانة، كما تمد مهندسي مصر للصيانة بالتقنيات والتدريبات وخدمة الدعم الفني اللازمة قبل وبعد البيع .

ومن جانبه، أعرب فنسنت سان، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" في مصر عن فخره بكونه جزءًا من "إيجبس 2020" حيث يجتمع خبراء البترول والغاز في نقاش مفتوح، لإقامة الشراكات، وخلق حوار حول التحديات والحلول والاستراتيجية المرتقبة التي تشكل الصناعة، وتحقق تغييرا جذريا في الفترة المقبلة، مضيفَا حرص هواوي على تقديم أحدث التقنيات والحلول التي تم تطبيقها بالفعل في 45 دولة حول العالم، لتخدم 70% من أفضل 20 شركة عالمية للبترول والغاز، والتي بدورها ساهمت في إضافة قيمة حقيقية للصناعة.
«هواوى» تستعرض خدماتها
تضمنت الحلول التي عرضتها "هواوي"Digital Pipeline، وDigital Campus، ومنتجها الرائد لحلول التخزين المتكاملة Oceanstar Dorado، يوفر حل خطوط الأنابيب الذكية Digital Pipeline الذي ابتكرته هواوي لخطوط أنابيب البترول والغاز، تقنيات الفيديو للمراقبة الذكية، وشبكة تواصل عالية الأمان وموثوقة، بالإضافة إلى الوسائط المتعددة التي تضمن الإنتاج الآمن والفعال. كما أصدرت هواوي أيضًا حل Digital Campus، التي تمكن من جمع البيانات الضخمة لتحقيق التميز التشغيلي والتحسين المتواصل.

كما استعرضت هواوي نظام التخزين المتكامل OceanStor Dorado المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تعد من أسرع أنظمة التخزين الذكية على مستوى الصناعة، ليلبي متطلبات التخزين الهائلة المتعلقة بقواعد البيانات لا سيما في الجهات الحكومية والصناعات التحويلية. يمنح نظام التخزين Dorado V6 أداءً فائقًا لأكثر من 20 مليون عملية للمدخلات والمخرجات في الثانية IOPs، والتي تمثل ضعف أداء المنتجات الأخرى المنافسة- في وقت وصول قياسي 0.1 مللي ثانية فقط، والمدعم بنظام أساسي عالي السرعة ومطور من الرقائق. تتكون معادلة FlashLink من 32 وحدة تحكم، مع قابلية تطور قوية، تسرع من تحويل نظم المؤسسات إلى عصر السرعة.
«هواوى» تستعرض خدماتها
عن هذه الحلول أضاف فنسنت سان "أصبح التحول الرقمي حاجة ملحة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، ما جعل صناعة البترول والغاز تواجه منافسة وتحديات عديدة. ونحن في هواوي ملتزمون باستقدام التقنيات الرقمية وتيسير تطبيق التحول الرقمي في الصناعة. علاوة على ذلك، تركز هواوي على المساهمة في إنشاء بنية تحتية قوية ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة من مزايا إنترنت الأشياء لإدارة العمليات في مجال البترول والغاز".
«هواوى» تستعرض خدماتها
وفي إطار سعي هواوي لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وخلق بيئة عمل آمنة، والتي كانت في طليعة الشركات التي تمتلك زمام تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في قطاع النفط والغاز في المنطقة، تعمل هواوي على عقد شراكات عدة مع الجهات الفاعلة الرئيسة ومختلف الشركات في هذا المجال لإطلاق المزيد من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كجزء أساسي من رؤيتها واستراتيجيتها لعام 2020.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بالأسماء.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد «سهران»

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

منذ حوالي 19 ساعة

«كيارا» تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم يعلن مفاجأة: إجازة خميس وجمعة بالنظام الجديد

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

وزير التعليم يعلن مفاجأة: إجازة خميس وجمعة بالنظام الجديد

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

بيت الشعر يطلق «كاتب وكتاب» بالأقصر

يوسف إسماعيل رئيسًا للمهرجان القومى للمسرح 2020

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم 3 معارض عن الفن والتكنولوجيا

معرض «لا شيء يبقى» لأيمن السمري بجاليري «بيكاسو إيست».. السبت