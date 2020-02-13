أستراليا تمدد الحظر المفروض على دخول الأجانب القادمين من الصين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تمديد الحظر المفروض على دخول الأجانب القادمين من الصين إلى بلاده لمدة أسبوع إضافي.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحظر الذي فرض في الأول من الشهر الجاري ولمدة 14 يوما، من المنتظر أن ينتهي يوم السبت المقبل، إلا أن موريسون أكد أنه سيتم النظر في إمكانية تمديد الحظر بشكل أسبوعي.وأفادت قوة الحدود الأسترالية، في بيان، بأنه لا يسمح للزوار الأجانب الذين كانوا في الصين في الأول من فبراير الجاري، أو بعده بدخول أستراليا، إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم الصين، ويستثنى من هذا القرار المواطنون الأستراليون وأفراد أسرهم، ومن يحملون إقامة دائمة وأفراد أسرهم.