مصرع زوجين بسبب تسريب غاز بدمياط

لقى زوجان مصرعهما إثر تعرضهما للاختناق بسبب تسريب في الغاز بكفرسعد في محافظة دمياط، ووصلت جثتيهما لمشرحة مستشفى كفرسعد المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.وتبين أن المتوفى يدعى، عبده عبده الشرباصي وزوجته، مقيمين بقرية شرباص، واكتشف الأهالي وفاتهما، وقاموا بنقلهما إلى المستشفى في محاولة لتلقي العلاج.وحاول أطباء المستشفى إنقاذهما لكن الأطباء فشلوا، وتم إيداع الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق بالواقعة، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الواقعة، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخذ أقوال الشهود حول الواقعة لكشف ملابساتها واستبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.