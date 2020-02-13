أوقاف الإسكندرية تخصص خطبة الجمعة للتوعية من «كورونا»

أكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أن الخطبة الثانية بصلاة الجمعة غدًا 14 فبراير، ستكون عن توعية المواطنين والوقاية من مرض "كورونا".وأشار بيان صادر اليوم عن مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أنه ردًا على المذكرة الواردة إلى المديرية من الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بخصوص تفعيل دور المساجد في توعية المواطنين عن الوقاية من مرض "كورونا"، والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض، فقد تم التنبيه على جميع الأئمة بجميع مساجد المديرية، بالتنبيه على المواطنين في الخطبة الثانية، غدًا الجمعة، لتوعية المواطنين، والوقاية من مرض "كورونا".كما شددت المديرية بالإضافة إلى ذلك على التوعية من مخاطر المرض، وطرق الوقاية منه في الدروس الأسبوعية، والأمسيات الدينية، والمحاضرات بكل الهيئات، التي تتشابك مع المديرية.