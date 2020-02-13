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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف الإسكندرية تخصص خطبة الجمعة للتوعية من «كورونا»

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:43 م
مديرية الأوقاف بالإسكندرية
مديرية الأوقاف بالإسكندرية
هبه عويضه
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أكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أن الخطبة الثانية بصلاة الجمعة غدًا 14 فبراير، ستكون عن توعية المواطنين والوقاية من مرض "كورونا".

وأشار بيان صادر اليوم عن مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أنه ردًا على المذكرة الواردة إلى المديرية من الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بخصوص تفعيل دور المساجد في توعية المواطنين عن الوقاية من مرض "كورونا"، والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض، فقد تم التنبيه على جميع الأئمة بجميع مساجد المديرية، بالتنبيه على المواطنين في الخطبة الثانية، غدًا الجمعة، لتوعية المواطنين، والوقاية من مرض "كورونا".

كما شددت المديرية بالإضافة إلى ذلك على التوعية من مخاطر المرض، وطرق الوقاية منه في الدروس الأسبوعية، والأمسيات الدينية، والمحاضرات بكل الهيئات، التي تتشابك مع المديرية.
أوقاف الإسكندرية تخصص خطبة الجمعة للتوعية من «كورونا»
أوقاف الإسكندرية تخصص خطبة الجمعة للتوعية من «كورونا»

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