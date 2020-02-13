جهاز حدائق أكتوبر يستعد لافتتاح قسم شرطة بالمدينة

قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن استعداد المدينة لافتتاح قسم شرطة، لافتًا إلى أنه تم تسليم المبنى لوزارة الداخلية، موضحا أن المشروع يقع على مساحة 7178 م، وبلغت تكلفته ما يقارب 24 مليون جنيه مصري، ويتكون من ثلاثة مبانٍ.وأضاف رئيس الجهاز أن مبنى قسم الشرطة يتكون من ثلاثة أدوار بمسطح 1127م، وبينما المبنى الثاني يخص للسجل المدني ووحدة تراخيص المرور ويتكون من دورين على مسطح ٣٢٠م٢ وفضلا عن المبنى الثالث للدفاع المدني ويتكون من دور أرضي وميزانين ودور أول علوى بمسطح ٣٠٠ م٢ للدور.وأشار إلى أن المشروع يقع بجوار نادي الشرطة وخلف القرية الكونية بحدائق اكتوبر ضمن، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وخطة المدينة؛ لتوفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين ومن أهمها الخدمات الأمنية وجارٍ الانتهاء من أعمال الفرش تمهيدا للافتتاح خلال أيام.