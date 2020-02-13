خايمى سافيدرا: مؤشر الفقر التعليمى فى العالم صعد لـ53%

قال الدكتور خايمي سافيدرا، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي: نحلم بحلول عام ٢٠٣٠ أن نضمن لكل أطفال في العالم تعليم ابتدائي ومتوسط وثانوي ذات جودة عالية.وأضاف خلال مؤتمر "تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي" اليوم، أنه من كل 100 طفل في عمر السادسة يذهب فقط 50 منهم للمدارس فى تنزانيا، منهم بعد ذلك يذهب للثانوي وليس جميعهم.وأشار إلى أنه يجب أن نضمن لجميع أطفال العالم المهارات الأساسية للتعلم والقراءة، موضحا أن مؤشر الفقر التعليمي وصل إلي 53%، وهو مؤشر عدم قدرة طفل في سن العاشرة علي قراءة نص، مؤكدا أن نسبة الفقر التعليمي مرتفعة في الدول الفقيرة وتصل إلي 80%، بينما ينخفض في الدول الغنية ليصل إلي 9%، وتابع: " نحن أمام مشكلة الفقر التعليمي في الدول الفقيرة".وأكد أن المدارس مهمة لاكتساب المهارات الرياضية والذهنية والصبر والاجتهاد وكيفية التحكم في النفس والعمل الجماعي، وأن التعلم مرتبط بالمهارات، لافتا أنه لا بد من العمل علي مختلف الجهات لتحقيق الإنجاز.وأوضح أن التطوير يركز علي عدة محاور، أن يكون المتعلم علي استعداد للتعلم ولديه الحافز، تضمين أولياء الأمور في العملية التعليمية، يلعب المعلم دورًا حاسمًا في التطوير، أن تكون هناك مساحة تعليمية كبيرة ومتاحة، يكون بكل فصل التكنولوجيا التعليمية الداعمة، الدمج الآمن، وأخيرًا وجود إدارة حكيمة وجيدة للمنظومة.