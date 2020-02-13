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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتدى الصدر: ملزمون بعدم جعل العراق «قندهار» للتشدد الدينى

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:50 ص
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
وكالات
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شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على رفضه أن يتحول العراق إلى شيكاغو التحرر، في إشارة إلى المتظاهرين الشباب الذين نزلوا منذ الأول من أكتوبر للمطالبة بطبقة سياسية بعيدة عن الأحزاب.

وفي بيان نشر عبر حسابه على "تويتر"، قال الصدر: نحن ملزمون بعدم جعل العراق قندهار للتشدد الديني، ولا شيكاغو للتحرر والانفلات الأخلاقي.

كما أضاف: اليوم تتعالى أصوات التحرر والتعري والفسق والكفر، بل وإسقاط الأسس الشرعية.. ذكرني ذلك بشعارهم القديم "أننا لا نري قندهار بل شيكاغو".

وأكد الصدر، أنه لن يقبل بذلك، قائلًا: نحن ملزمون بالدفاع عن عقيدتنا، ولن نقف مقيدين ساكتين عن الإساءة.

أتت تغريدة الصدر بعد سلسلة انتقادات طالته في الأيام الماضية، إثر إعلان أحد المقربين منه في وقت سابق رفضه الاختلاط الحاصل بين المتظاهرين.

كما أتت وسط توتر بين المحتجين وأنصار الصدر، لا سيما بعد تكرار اعتداءات "القبعات الزرقاء" (الموالية له) على المتظاهرين الأسبوع الماضي في عدد من المناطق، منها بغداد والنجف وكربلاء، ما دفع الزعيم الشيعي العراقي إلى الإعلان الثلاثاء الماضي عن حلها.

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