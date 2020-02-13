جامعة حلوان تنظم المؤتمر السنوى الـ15 لأدب الطفل

ينظم معمل توثيق بحوث أدب الطفل بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، المؤتمر السنوي الخامس عشر بعنوان "أدب الأطفال وتعدد الثقافات محليًا وعربيًا ودوليًا"، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.يهدف المؤتمر إلى التعريف بدور أدب الأطفال والإنتاج الفكري المتعدد والمؤسسات الثقافية المهتمة بالمجال على المستوى المحلى والعربى والعالمى فى تدعيم ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب المختلفة ومحاولة فهم الآخر وقبوله.ويتناول المؤتمر الإنتاج الفكري لأدب الأطفال بأنواعه المتعددة وذلك بالشقين الورقي والإلكتروني ويشمل الإنتاج المؤلف والمترجم في مختلف العصور، ويناقش جهود المؤسسات الثقافية وعلى رأسها المكتبات العامة والمدرسية والمراكز الثقافية في تشجيع الإنتاج والعمل على جذب الاطفال للقراءة وكافة الأنشطة المرتبطة بها.ويرأس أعمال المؤتمر الدكتورة سهير محفوظ المستشار العلمي لمعمل توثيق وبحوث أدب الطفل بإشراف سحر محمد مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، وتبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 19 فبراير 2020، ويستمر إلى الخميس 20 فبراير 2020 بقاعة المكتبة الموسيقية بالدور الأرضى بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي.