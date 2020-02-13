الأحد المقبل.. تفاصيل الاحتفال بـ«يوم الفضاء المصرى»

أعلن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن إطلاق "يوم الفضاء المصري" في الـ16 من فبراير الجارى، تحت شعار "الفضاء من أجل المجتمع"، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.وقال القوصي، إن يوم الفضاء المصري يشير ببدء عصر التقدم والازدهار للإقمار الصناعية في مصر، بتقديم عدد متنوع من الأنشطة، بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة، وهو أحد المراكز المُجهزة لعقد المؤتمرات والأنشطة، بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم صورة متكاملة عن أنشطة الوكالة والجهات المتعاونة معها، ومؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وبدعم من بنك "سى آي بى"، وشركة "ساي وير" للأنظمة، والشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد، وجامعة الأزهر، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة.وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ"الدستور: " الدعوة مفتوحة لجميع طلاب المدارس والجامعات وأبناء المجتمع من جميع الأعمار، والاحتفال بإطلاق الأقمار الصناعية المصرية التي تم تصميمها وصناعتها بعقول مصرية بنسبة 100%، وستقوم الوكالة بالإعلان عما حققته مصر من إنجازات في مجال الفضاء".وأشار إلى أن هذا الحدث يوفر فرصة استثنائية للتعرف على برنامج الفضاء المصري واستعراض سبل التعاون وتبادل الخبرات في حوار مفتوح لمناقشة الأفكار والحلول القابلة للتطبيق التي تستخدم تكنولوجيا الفضاء، وسيشارك فيه عدد من الوزراء وسفراء الدول المعنية وكبار المسئولين، كما سيتم فيه إطلاق منصة متخصصة لتنظيم برامج وأنشطة علمية ومجتمعية لتبادل الخبرات والبحوث بين المختصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء في مصر والمنطقة العربية والإفريقية والباحثين من الخارج، وتشجيع الأفكار الابتكارية وريادة الأعمال، والتي ستسهم في تعميق مفهوم اقتصاد المعرفة من خلال ربط القطاعات المنتجة للمعرفة برجال الأعمال والمستثمرين.