بالفلوس.. محمد يبدع فى صناعة المجسمات

الفلوس والورق هي الأدوات التي تمحور حولها حلم محمد، فقبل أشهر قرر محمد فرج أن يطور ذاته في عمل مجسمات من الفلوس والورق، حتى أصبح يبدع فى صنعها، منوها أن المجسمات ليست مصدر رزقه بل هواية، تأخذ جهدا وتستغرق وقتا طويلا.يقطن "فرج"، في الجيزة، ويروي للدستور،: في عام 2011، سعى في اكتشاف ذاته، ومعرفة إمكانياته وموارده المتاحة، وحينها انجذب لعمل مجسمات، قائلا: "شعرت بأني هلاقي نفسي وموهبتي في الورق وهتكون أفضل هواية أقدر أمارسها واستغل فيها قدرتي على التركيز والدقة وفي نفس الوقت خامتها بسيطة".حصل الشاب الثلاثيني على بكالوريس هندسة، مما دفعه لعمل المجسمات، وبدأ في توفير الورق الكرتون، صنع مجسمات بالفلوس، ووجه له رواد السوشيال ميديا عددًا من الانتقادات، قائلين: "حرام عليك تعمل مجسمات من الفلوس".ولم يحزن "فرج"، بل عمل مجسمات أكثر، ونظم ورش عمل لتعليم صناعة المجسمات بأبسط الإمكانيات، متمنيًا أن يصبح مشهورًا.