حبس عاملين أشعلا حريقًا لسرقة «خزنة» كلية سياحة وفنادق

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاملين متورطين في إشعال النيران في غرفة الخزينة بكلية السياحة والفنادق بغرض السرقة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وإعداد تقرير حول الملابسات والبصمات بمكان الواقعة.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن اثنين من العاملين حاولا إشعال النيران في غرفة بمبنى إداري بكلية السياحة والفنادق أمام مستشفى قصر العيني لمحافظة القاهرة، لإلهاء العاملين والطلاب في الكلية لسرقة الخزينة، ولكنهم فشلا وتم اكتشاف الواقعة، حيث ظهرا على كاميرات المراقبة وبحوزتهما بنزين وثقاب وأشعلا النيران في باب الغرفة، ثم توجها مع الإدارة لسرعة إخماد الحريق وطلب المطافي عقب فشلهما في إجراء عملية السرقة وخوفهما من اكتشاف أمرهما.واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بمرورهما بضائقة مالية فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقة الخزينة ولكنهما فشلا عقب إشعال النيران في الباب الخاص بالغرفة، وشعرا بالخطر واحتمالية اكتشاف أمرهما فتراجعا عن الخطة وحاولا إخماد الحريق قبل تفاقم الخسائر.