«تنمية دمياط» يضبط المخالفات غير القانونية لوصلات المياه

دشن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة، لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه، والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة.وذلك لضبط المخالفات غير القانونية لوصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة بمعرفة الجهاز والتى يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز مما يتسبب في إهدار المال العام والتأثير بالسلب على كفاءة مرفقي المياه والصرف بمدينة دمياط الجديدة بما له من أهمية قصوى.وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الوصلات غير القانونية بمنطقة الحي الرابع، وكذا المجاورة ٢٧ بالحي الخامس بالمدينة، وكذلك تحصيل بعض المتأخرات المالية للجهاز لدى العملاء، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقامت الحملة بالاشتراك مع شرطة التعمير بشن الحملة.